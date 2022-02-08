Блогерша Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, поделилась своей "бедой" с подписчиками, рассказав, как идет процесс подготовки к свадьбе с артистом.

27-летняя Репяхова, которая вдвое младше своего мужа, опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых примеряла свадебные платья, передает Politeka.net.

Как известно, Павлик с Репяховой расписались еще в мае 2020 года, но свадьбу влюбленным пришлось несколько раз откладывать. Сначала из-за локдауна, потом, в прошлой семье Павлика, случилось горе - умер его сын Паша, а затем Катя забеременела и летом 2021-го у них с Виктором родился мальчик.

По последним данным, Репяхова планирует отгулять-таки свадьбу этой весной. Однако, случилось непредвиденное.

"Плохие новости... Я не влезла в свое свадебное платье. Даже примерно 😂, - пожаловалась жена Павлика. - Вы это платье еще не видели)) Надо ехать в салон узнавать, можно ли с ним что-то сделать".

У Репяховой в запасе есть еще один свадебный наряд, но, как она сказала, "со вторым платьем чуда не произошло - она тоже в него не влезла".

Ранее жена Павлика заинтриговала, объявив о каких-то очень важных покупках, некоторые из которых едут к ней аж из Италии. Девушка предложила подписчикам угадать, что же именно она приобрела, и многие тогда ответили, что "что-то к свадьбе". Катя сообщила, что, к сожалению, это не так, хотя о свадьбе задумывается все чаще.

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