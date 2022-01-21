Так, 27-летняя Репяхова, которая вдвое младше мужа, опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, которыми заинтриговала поклонников, передает Рoliteka.net.
"Вчера я сделала две знаковые покупочки, - объявила жена Павлика, - Вернее, одну мне сделал мой муж. А вторую - я отправила предоплату, эта вещь едет из Италии, будет через неделю или через две. Как думаете, что это?".
Пользователи кинулись отвечать и один ответ особенно понравился Репяховой: "Что-то к свадьбе)".
Девушка обмолвилась, что мечтает о пышном застолье уже этой весной.
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"К свадьбе - это прикольный милый ответ, но нет. Пока это не к свадьбе, но о свадьбе все чаще и чаще задумываюсь и думаю, что по весне надо таки ее, наверно, отгулять", - прокомментировала Репяхова.
Отметим, они с Павликом расписалась 29 мая 2020 года в одном из киевских ЗАГСов. Свадьбу влюбленные планировали на 10 июня, но из-за карантина перенесли на середину августа. Однако, тем же летом после двухлетней борьбы с раком умер сын артиста, поэтому молодые супруги снова перенесли гуляние.
В июне 2021-го у Репяховой и Павлика родился ребенок - так что тоже пока было не до свадьбы.
Более того, несколько месяцев назад между супругами вспыхнула ссора по поводу конфликта Кати и бывшей жены Павлика Ларисы Созаевой. Артист намекнул, что не поддерживает свою нынешнюю вторую половинку в ее "войне".
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