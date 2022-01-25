Блогерша Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, кажется, готова к новым свершениям, оставив весь негатив в прошлом году.

27-летняя Репяхова, которая вдвое младше мужа, всем делится со своими подписчиками в Инстаграм, и хорошим, и плохим, передает Politeka.net. Конец прошлого года немало потрепал девушке нервов: Репяхова обвинила бывшую жену Павлика танцовщицу Лору Созаеву в клевете и уничтожении ее "доброго имени" после того, как та назвала ее "хладнокровной тварью".

Правда, и у Созаевой набралось немало обид в адрес нынешней пассии Павлика. Последняя готовилась к свадьбе, когда пару лет назад умирал от рака их с певцом сын Паша.

На почве разборок с Созаевой у Репяховой случился громкий конфликт с мужем. Звучали даже угрозы о разводе. Однако страсти улеглись и супруги помирились, а сейчас Катя, похоже, готова покорять очередные олимпы.

"Сегодня начинается новый этап в моей жизни под названием "мое дело, мой бизнес", - объявила Репяхова. - Буду с вами делиться всем, как есть на самом деле. Даже не верится, что это все происходит со мной".

Для своего дела жене Павлика понадобится собственное помещение, поиском которого она и занялась.

"Пожелайте мне удачи. В этом нелегком деле (поиске квартир и помещений) мне помогает уже 6,5 лет Илья", - добавила девушка.

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