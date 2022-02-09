Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Віталій Козловський заборгував своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку 300 тисяч доларів. Цей конфлікт продовжує близько 10 років і його називають найдовшим в українському шоу-бізнесі. Про подробиці скандалу і можливості примирення артист розповів у програмі "ЖВЛ".
Так, виявилося, що Кондратюк подав до суду на свого підопічного Козловського після того, як він вирішив піти у вільне плавання. Як відомо, продюсер займався кар'єрою співака з часів реаліті-шоу "Шанс" , а в 2012 році Віталій вирішив піти від свого продюсера. Тоді Кондратюк і подав до суду і зажадав 300 тисяч доларів.
Однак, Козловський зізнається, що не тримає зла на колишнього продюсера, і навіть допускає, що вони можуть примиритися. "Я його досі називаю духовним наставником. Це був якийсь ТАТО Тарас Бульба, який мене породив і захотів вбити", - зазначив артист.
Також додав, що швидше за все, примирення буде можливо, коли вони з Кондратюком вирішать фінансові питання. "Я радо з ним зустрінуся, навіть вірш про це написав", - сказав Козловський.
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