Популярна українська співачка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька заговорила про жіночі імена, які їй не подобаються.

Як передає Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька нещодавно взяла участь у шоу "Танці з зірками". Тепер вона засвітилася на шоу "Голос країни", де є тренером "Другого шансу" з Андрієм Мацолою.

До Зарицької прийшов Слава Дьомін з безліччю питань і взяв у неї інтерв'ю. На ньому вона заговорила про те, як би назвала дитину, якби у неї народилася дочка.

"У мене немає такого. Ну тобто...Я не дуже люблю, коли називають там якимись заумними типу якась Мері там, Ніколь і таке інше. Не знаю. Я б назвала так, ось що їй підходить. Ось вона народилася і я така: "Та ти ж Машка". Або якось так, не знаю. У мене немає такого, що мене прям супер дратують імена. Абсолютно до всіх нормально ставлюся", - відповіла Олександра Зарицька.

Також, Зарицька розповіла, що не дивлячись на те, що вона ніколи не любила дітей, їй вони вже здаються милими та вона вважає, що це перший дзвіночок до бажання завести дітей.

Нагадаємо, що раніше Зарицька розповіла про те, що за проект "Танці зі зірками" вона змогла схуднути на 35 кг.

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