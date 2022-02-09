Як передає Politeka.net, відома українська ведуча Катя Осадча (яка веде програму "Світське життя") Покотила разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим святкувати 5 років річниці весілля. Як відомо, вони вирішили поїхати в романтичне місто Париж у Франції. Там вони, залишивши дітей вдома в Україні, насолоджуються проведенням часу один з одним.

"Це нереально! Коли тобі бронюю ресторан і вітають з річницею", — розповіла Катя Осадча.

Також, ведуча показала романтичні кадри з Юрієм Горбуновим на тлі Ейфелевої вежі. Осадча світиться від щастя і цілує свого чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча похвалилася номером, в якому вони проживають з чоловіком в Парижі. Їх ліжко засипали пелюстками троянд, що додало романтичної обстановки в кімнаті. Також, вона зазначила, що два роки не була в цьому місті.

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