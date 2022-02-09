Как передает Politeka.net, известная украинская ведущая Катя Осадчая (которая ведет программу "Світське життя") укатила вместе со своим мужем Юрием Горбуновым праздновать 5 лет годовщины свадьбы. Как известно, они решили поехать в романтический город Париж во Франции. Там они, оставив детей дома в Украине, наслаждаются времяпровождением друг с другом.

"Это нереально! Когда тебе бронирую ресторан и поздравляют с годовщиной", — рассказала Катя Осадчая.

Также, ведущая показала романтические кадры с Юрием Горбуновым на фоне Эйфелевой башни. Осадчая светится от счастья и целует своего мужа.

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Напомним, недавно Катя Осадчая похвасталась номером, в котором они проживают с мужем в Париже. Их кровать засыпали лепестками роз, что придало романтической обстановки в комнате. Также, она отметила, что два года не была в этом городе.

Ранее сообщалось, Горбунов и Катя Осадчая шикуют в Париже, лепестки роз и огромная кровать: "Самое романтическое место..."

Politeka рассказывала, Горбунов увез Осадчую подальше из Украины и похвастался фото: "Вы такие счастливые"

Также, Осадчая призналась, куда и почему они сбежали с Горбуновым из Украины: "Будем помнить"