Как передает Politeka.net, известная украинская ведущая Катя Осадчая (которая ведет программу "Світське життя") укатила вместе со своим мужем Юрием Горбуновым праздновать 5 лет годовщины свадьбы. Как известно, они решили поехать в романтический город Париж во Франции. Там они, оставив детей дома в Украине, наслаждаются времяпровождением друг с другом.

"Это нереально! Когда тебе бронирую ресторан и поздравляют с годовщиной", — рассказала Катя Осадчая.

Также, ведущая показала романтические кадры с Юрием Горбуновым на фоне Эйфелевой башни. Осадчая светится от счастья и целует своего мужа.

Напомним, недавно Катя Осадчая похвасталась номером, в котором они проживают с мужем в Париже. Их кровать засыпали лепестками роз, что придало романтической обстановки в комнате. Также, она отметила, что два года не была в этом городе.

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