Телеведуча Леся Нікітюк полетіла з України і показала, яка негода наздогнала її на курорті.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Зірка також активно веде блог в Instagram, де цього разу показала, як проводить час на курорті.

"А хочете знати, де я?", - запитати Леся і опублікувала фотографію, на якій була в халаті. Зірка зробила селфі і загадково посміхалася.

На другому сторіс Леся вже показувала дочку з грозою. А вдалині можна було побачити силуети пальм.

"Тут ніч і дощ, як думаєте, де це?", - запитати Леся.

Після цього Никитюк показала босоніжки і сумочку, які купила в дьюті фрі.

"У дьюті фрі по дорозі сюди ось такі босоніжки продавали. Я по них навіть мамі дзвонила", - написала Леся.

"Сумки такі продавали...",- додала зірка.

"Ну Привіт, Таїланд", - написала Леся, показуючи природу прекрасного курорту, куди вирушила відпочивати.

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