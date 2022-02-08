Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Зірка також активно веде блог в Instagram, де цього разу показала, як проводить час на курорті.
"А хочете знати, де я?", - запитати Леся і опублікувала фотографію, на якій була в халаті. Зірка зробила селфі і загадково посміхалася.
На другому сторіс Леся вже показувала дочку з грозою. А вдалині можна було побачити силуети пальм.
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"Тут ніч і дощ, як думаєте, де це?", - запитати Леся.
Після цього Никитюк показала босоніжки і сумочку, які купила в дьюті фрі.
"У дьюті фрі по дорозі сюди ось такі босоніжки продавали. Я по них навіть мамі дзвонила", - написала Леся.
"Сумки такі продавали...",- додала зірка.
"Ну Привіт, Таїланд", - написала Леся, показуючи природу прекрасного курорту, куди вирушила відпочивати.
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А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк публічно взяла в облогу відому блогершу через злиті в Мережу повідомлення