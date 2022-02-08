Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной украинской телеведущей и звездой "Нового канала". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где в этот раз показала, как проводит время на курорте.
"А хотите знать, где я?", - спросила Леся и опубликовала фотографию, на которой была в халате. Звезда сделала селфи и загадочно улыбалась.
На втором сторис Леся уже показывала дочь с грозой. А вдали можно было увидеть силуэты пальм.
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"Тут ночь и дождь, как думаете, где это?", - спросила Леся.
После этого Никитюк показала босоножки и сумочку, которые купила в дьюти фри.
"В дьюти фри по дороге сюда вот такие босоножки продавали. Я по ним даже маме звонила", - написала Леся.
"Сумки такие продавали...", - добавила звезда.
"Ну привет, Таиланд", - написала Леся, показывая природу прекрасного курорта, куда отправилась отдыхать.
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