Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе і навчається в Нью-Йорку, США, показала, як проводить час у ванній, поділившись кадрами в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко зараз живе і навчається в США, де робить також перші кроки в модельному бізнесі. У 20-річної внучки Ротару є наречений-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс. Соня також активно займається творчістю, ділячись з фанатами найцікавішим.

Цього разу внучка Софії Ротару показала, як проводить час у ванній вночі зірка зробила фотографію, показуючи, як насолоджується водою при свічках. Кадр вийшов дуже зачаровуючим і романтичним.

"Доброї ночі", - написала Соня у сторіс.

А за кілька годин до цього Євдокименко хвалилася фігурою в шортиках і топі. Зірка стояла з феном, сушачи волосся.

"Моменти понеділка", - підписала кадри зірка в сторіс Instagram.

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