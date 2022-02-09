Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, США, показала, как проводит время в ванной, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко сейчас живет и учится в США, где делает также первые шаги в модельном бизнесе. У 20-летней внучки Ротару есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Соня также активно занимается творчеством, делясь с фанатами самым интересным.

В этот раз внучка Софии Ротару показала, как проводит время в ванной ночью Звезда сделала фотографию, показывая, как наслаждается водой при свечах. Кадр получился очень завораживающим и романтичным.

"Доброй ночи", - написала Соня в сторис.

А за несколько часов до этого Евдокименко хвасталась фигурой в шортиках и топе. Звезда стояла с феном, суша волосы.

"Моменты понедельника", - подписала кадры звезда в сторис Инстаграм.

Напомним, внучка Софии Ротару спустила блузу с плеч, позволив заглянуть к себе в ванную

Также Politeka сообщала, что единственный сын Софии Ротару засветил, как сейчас выглядит его дочь

А еще Politeka писала, что внучка Ротару показала свою стильную маму-красотку, засветив совместный досуг



