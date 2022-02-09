Как пишет Politeka.net, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко сейчас живет и учится в США, где делает также первые шаги в модельном бизнесе. У 20-летней внучки Ротару есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Соня также активно занимается творчеством, делясь с фанатами самым интересным.
В этот раз внучка Софии Ротару показала, как проводит время в ванной ночью Звезда сделала фотографию, показывая, как наслаждается водой при свечах. Кадр получился очень завораживающим и романтичным.
"Доброй ночи", - написала Соня в сторис.
А за несколько часов до этого Евдокименко хвасталась фигурой в шортиках и топе. Звезда стояла с феном, суша волосы.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
Любопытное фото с "поседевшими" Даном Баланом и Кароль появилось в Сети: "У любви нет времени"
Похудевшая на 35 кг Зарицкая показала формы в наряде из веревочек крупным планом: "Крутейший фотосет"
Погода в Украине изменится, синоптики предупредили об опасности: «В связи со снегопадами и метелью…»
"Моменты понедельника", - подписала кадры звезда в сторис Инстаграм.
Напомним, внучка Софии Ротару спустила блузу с плеч, позволив заглянуть к себе в ванную
Также Politeka сообщала, что единственный сын Софии Ротару засветил, как сейчас выглядит его дочь
А еще Politeka писала, что внучка Ротару показала свою стильную маму-красотку, засветив совместный досуг