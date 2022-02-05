Начинающая модель и блогер Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, которая живет и учится в Нью-Йорке, устроила провокацию, устроив съемки в ванной.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - начинающая модель и блогерка, которая живет в Нью-Йорке. 20-летняя красотка является внучкой легендарной певицы Софии Ротару, которая недавно переболела Омикроном. Сейчас артистка борется с осложнениями, которые были из-за вируса. Евдокименко поддержала легендарную бабушку, когда она сообщила о болезн, а сейчас поделилась новыми сторис в Инстаграм, устроив провокационную съемку в ванной.

На кадрах Соня была в белой блузке. Блогерка расстегнула несколько пуговиц и спустила наряд с плеч, впечатляя свой молодой красотой. Внучка Ротару улыбалась и крутилась перед камерой, позволяя взглянуть на прекрасное.

Фолловеры не смогли написать комплименты или поставить лайки, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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