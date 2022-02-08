Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 36-річна українська акторка театру та кіно Анна Саліванчук, яка зіграла у ситкомі "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери", часто ділиться з шанувальниками фото та відео, а також розповідає про свій день.
Цього разу Саліванчук показала кадри святкування Дня народження телеведучого та керівника авторської групи Студії "Квартал 95" Артема Гагаріна.
Анна Саліванчук, яка на святкування одягнула чорний красивий берет та зробила укладку і макіяж, веселилася та пила з красивого бокалу.
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Саліванчук зауважила, що наступного дня після Дня народження Гагаріна вона має зйомку, але додому їхати акторка не поспішала.
"Найзабавніше, що завтра в мене зйомка і потрібно додому, а я ще не їду. Ваше здоров'я, мамочки", - сказала Анна Саліванчук та надпила з бокалу.
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