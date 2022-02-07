Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла, куди пропала на півтора дні і чому не виходила на зв'язок з фанатами.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Саліванчук, яка відома своїми ролями в українських серіалах і виступає на театральній сцені, також є активною блогеркою в Instagram. Нещодавно зірка зникла з соцмережі, а тепер повернулася і розповіла, що сталося і чому вона не виходила на зв'язок з шанувальниками цілих півтора дня.

Виявилося, що Анна посперечалася з подругою, що не буде заходити в Instagram 36 годин, і судячи з того, що вона зникла, у неї це вийшло. Тепер, коли вона повернулася, то розповіла про цю суперечку.

"Ось цьому я випала з інста-життя на півтора дня взагалі. Займалася дітьми, готувала, прибирала і не знімала жодної сторіс. Молодець я? Нудьгували? Я повернулася!", - розповівши Саліванчук у сторіс.

"Посперечалася з подругою, що 36 годин буду без Instagram. Як ви зрозуміли, я виграла", - підписала сторіс актриса.

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