Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 36-летняя украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук, сыгравшая в ситкоме "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры", часто делится с поклонниками фото и видео, а также рассказывает о своем дне.

На этот раз Саливанчук показала кадры празднования Дня рождения телеведущего и руководителя авторской группы Студии "Квартал 95" Артема Гагарина.

Анна Саливанчук, которая на празднование надела черный красивый берет и сделала укладку и макияж, веселилась и пила из красивого бокала.

Саливанчук заметила, что на следующий день после Дня рождения Гагарина у нее съемка, но домой ехать актриса не спешила.

"Самое забавное, что завтра у меня съемка и надо домой, а я еще не еду. Ваше здоровье, мамочки", - сказала Анна Саливанчук та отпила из бокала.

Ранее Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в образе настоящей украинки рассказала о том, какую роль мечтает сыграть: "Я готова".

Напомним, что в купальнике на холоде: жена продюсера Квартал 95 устроила необычную фотосессию.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук объяснила свое внезапное исчезновение: "Выпала из...".