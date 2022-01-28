Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера студії" Квартал 95", активно веде свою сторінку в соцмережі Instagram. Так, цього разу красуня відповіла на питання шанувальників в сторіс, показавши незвичайне відео.
Так, Аня влаштувала інтерактив з фоловерами і попросила задавати їй питання, на які відверто відповідала. Серед іншого у актриси запитали, чи було таке, що вона сильно мерзла на зйомках.
На це Саліванчук коротко відповіла: "Було", і продемонструвала коротке відео з тієї самої фотосесії, під час якої тремтіла від холоду. У ролику зірка позувала на пляжі в похмурий день, вона стояла біля надувного човна під поривами вітру. При цьому для зйомки Анна одягла вузьких синій купальник, накинула на плечі синій плащ, а доповнила свій образ гумовими чобітьми.
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