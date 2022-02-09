Популярна українська співачка Оля Полякова в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, що думає про тренерів конкурентів на "Голосі" і про своїх хейтерів.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Оля Полякова, яка вперше стала тренером вокального шоу "Голос країни" в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла про критику з боку деяких користувачів соцмереж, а також, що думає про тренерів конкурентів на шоу.

Так, за словами співачки, вона поки не вважає зіркових колег справжніми конкурентами, це буде пізніше під час прямих ефірів. Правда, як зазначила Оля, багато чого залежатиме від самих учасників, а не від тренерів.

"Це якби ми конкурували у вокалі, то я думаю, що я б виграла "Голос". Співаю краще за всіх. Ні-ні, не так, я голосніше за всіх співаю", - весело відповіла Полякова.

Також Осадча запитала у Олі про хейтерів, які критикували її тренерство на проекті. На це співачка відповіла, що вона ніколи не була "посередині", мовляв, завжди були люди, які її любили, і які критикували.

"Коли я починала, я теж ніколи не сприймалася посередині. Одні мене ненавиділи, Інші мене любили. Тих, хто мене любив було дуже мало, а тих, ко ненавидів, їх було більше. Але з часом я отримала цю людську любов. І тут у мене цей челендж. Ті, хто не сприймає, як тренера "Голосу країни", У мене є велика мета - я все зроблю, щоб вони стали прихильниками", - поділилася Полякова.

Нагадаємо, Чоловік Полякової подарував співачці валізи, що вона про це думає: "Ні на що не натякаю...".

Як повідомляла Politeka, Полякова в блискучому міні показала, як веселиться з молодими танцівницями: кадри.

Також Politeka писала, що Полякова і Дорофєєва "зчепилися" на Голосі країни через 17-річну школярку: "Я не здамся без бою".