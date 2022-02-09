Популярная украинская певица Оля Полякова в интервью Кате Осадчей рассказала, что думает о тренерах конкурентах на "Голосе" и о своих хейтерах.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Оля Полякова, которая впервые стала тренером вокального шоу "Голос країни" в интервью Кате Осадчей рассказала о критике со стороны некоторых пользователей соцсетей, а также, что думает о тренерах конкурентах на шоу.

Так, по словам певицы, она пока не считает звездных коллег настоящими конкурентами, это будет позже во время прямых эфиров. Правда, как отметила Оля, многое будет зависеть от самих участников, а не от тренеров.

"Это если бы мы конкурировали в вокале, то я думаю, что я бы выиграла "Голос". Пою лучше всех. Нет-нет, не так, я громче всех пою", - весело ответила Полякова.

Также Осадчая спросила у Оли о хейтерах, которые критиковали ее тренерство на проекте. На это певица ответила, что она никогда не была "посредине", мол, всегда были люди, которые ее любили, и которые критиковали.

"Когда я начинала, я тоже никогда не воспринималась посредине. Одни меня ненавидели, другие меня любили. Тех, кто меня любил было очень мало, а тех, ко ненавидел, их было больше. Но со временем я получила эту человеческую любовь. И здесь у меня этот челлендж. Те, кто не воспринимает, как тренера "Голосу країни", у меня есть большая цель – я все сделаю, чтобы они стали поклонниками", - поделилась Полякова.

Напомним, Муж Поляковой подарил певице чемоданы, что она об этом думает: "Ни на что не намекаю...".

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