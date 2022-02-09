Співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками" і колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про перенесену на очах операцію.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою співачкою, яка деякий час була в групі "ВІА Гра". А нещодавно Санта вирішила спробувати свої сили в "Танцях з зірками", де перемогла з танцюристом Максом Леоновим. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Санта ДД! У вас хороший зір?", - запитав фолловер.

"Зараз вже так. Років 10 тому я зробила лазерну корекцію і з тих пір жодного разу не пошкодувала про це (було -1.5, -0.75)", - написала Дімопулос.

"Ви зустріли чоловіка, коли були наповнені?",- запитав ще один фанат.

"Ні, я була повністю розщеплена і втрачена. В якійсь мірі він став каталізатором мого внутрішнього зростання, адже у нас не відразу все йшло гладко і я розуміла, що справа в мені. Не може втрачена людина мати гармонійні і щасливі відносини", - відповіла Санта.

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