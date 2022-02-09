Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою співачкою, яка деякий час була в групі "ВІА Гра". А нещодавно Санта вирішила спробувати свої сили в "Танцях з зірками", де перемогла з танцюристом Максом Леоновим. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Санта ДД! У вас хороший зір?", - запитав фолловер.
"Зараз вже так. Років 10 тому я зробила лазерну корекцію і з тих пір жодного разу не пошкодувала про це (було -1.5, -0.75)", - написала Дімопулос.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Пішов з життя легендарний музикант, сім'я розбита горем: "Пам'ять про нього буде жити вічно"
Жертв могло бути більше: з'ясувалося, як солдат Женя врятував життя від розстрілу Рябчука
Єфросиніна розкрила невідомі подробиці про Олену Кравець з "Квартал 95": "Вона весь час в жорсткому..."
Суддя "Майстер Шеф" Ярославський оплакує свою втрату: "Як тепер знайти схожу?"
"Ви зустріли чоловіка, коли були наповнені?",- запитав ще один фанат.
"Ні, я була повністю розщеплена і втрачена. В якійсь мірі він став каталізатором мого внутрішнього зростання, адже у нас не відразу все йшло гладко і я розуміла, що справа в мені. Не може втрачена людина мати гармонійні і щасливі відносини", - відповіла Санта.
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер в сукні з розрізом ефектно закинула ногу на ногу
А ще Politeka писала, що екс-солістка "ВІА Гри" Дімопулос показала підтягнуті форми на Мальдівах
Також Politeka повідомляла, що екс-солістка "ВІА Гри" Дімопулос на Мальдівах похвалилася талантами дочки