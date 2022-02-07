Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - успешная певица, которая прославилась благодаря группе "ВИА Гра". Сейчас звезда снимается в сериалах, увлекается оперным пением, а также развивает собственный бренд одежды. Также артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На фото Надя была в необычном платье, сидя на пуфе. Звезда призадрала наряд, хвастаясь стройными ножками.
"Медленно, быстро, быстро, Медленно… Медленно…
Везде успеть, вовремя, вне в любое время…
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Просто быть внутри!", - написала Надя.
Фанаты, включая Санту Димопулос, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"На вашу красоту можно молится", "Богиня красоты и любви", "Медленно, быстро, Быстро, медленно, медленно... Звучит как часть сценария к определенной сцене фильма", "Какая женщина!!! Богиня!!".
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в маленьком сарафане показала, как надо соблазнять на природе
А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер покорила чувственным видом в платье с огромными вырезами
Также Politeka писала, что Мейхер показала платье собственного авторства и призналась, чем вдохновлялась