Певица Надя Мейхер, которая была солисткой группы ВИА Гра, показала новый образ, впечатлив видом.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - успешная певица, которая прославилась благодаря группе "ВИА Гра". Сейчас звезда снимается в сериалах, увлекается оперным пением, а также развивает собственный бренд одежды. Также артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На фото Надя была в необычном платье, сидя на пуфе. Звезда призадрала наряд, хвастаясь стройными ножками.

"Медленно, быстро, быстро, Медленно… Медленно…

Везде успеть, вовремя, вне в любое время…

Просто быть внутри!", - написала Надя.

Фанаты, включая Санту Димопулос, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"На вашу красоту можно молится", "Богиня красоты и любви", "Медленно, быстро, Быстро, медленно, медленно... Звучит как часть сценария к определенной сцене фильма", "Какая женщина!!! Богиня!!".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в маленьком сарафане показала, как надо соблазнять на природе

А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер покорила чувственным видом в платье с огромными вырезами

Также Politeka писала, что Мейхер показала платье собственного авторства и призналась, чем вдохновлялась



