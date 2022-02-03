Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая победила в одном из сезонов шоу "Танців з зірками", поделилась интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.
Санта Димопулос первый месяц 2022 года вместе с семьей провела в ОАЭ, но возвращаться в Украину похоже не торопится. В новых сторис артистка похвасталась кадрами, снятыми на Мальдивах.
«Мы добрались до рая», - написала она.
Также Санта Димопулос показал свою дочку Софию.
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«Обед с моей любовью», - подписала фото певица.
Как известно, Санта Димопулос - мама двоих детей, старшего мальчика, Даниэля, она родила в 2008 году от ведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочку - от нынешнего мужа бизнесмена Игоря Кучеренко в 2015 году. Также у Игоря Кучеренко есть трое детей от предыдущих отношений.
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