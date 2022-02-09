На одній з фан-сторінок Балана і Кароль в Instagram опублікували нарізку з фрагментів з минулих сезонів проекту "Голос країни", тренерами якого були обидва артисти, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
У ролику Дан з Тіною посміхаються, танцюють і обіймаються, не соромлячись камер, а в якийсь момент прилягли удвох прямо на сцену.
"Бережи🤞❤️", - каже Кароль Балану (слова вирвані з контексту, - ред.)
Їх екранні ніжності знову розбурхали шанувальників, у яких ще жевріє надія, що вони можуть бути разом. Хоч раніше Балан, після двох років чуток і натяків, зізнавався, що між ними з Кароль тільки симпатія і дружба.
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Користувачі коментують:
"Красиві, талановиті артисти, але доля вирішила поки по-іншому - а вони хіба не разом ?(- а ви точно знаєте, що доля вирішила, що не разом?"
"Як красиво🥺 💔"
"Улюблені🥺"
"Бережи свою музу - ой чи, хто кому муза це ще те питання"
Як відомо, чутки про роман Балана і Кароль вперше з'явилися під час дев'ятого сезону "Голосу країни" в 2019-му році, коли вони обидва були тренерами на цьому шоу. Зірки не підтверджували відносини, але постійно приділяли один одному увагу.
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