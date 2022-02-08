Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський повернувся в Україну з США, щоб взяти участь у творчих проектах. Цього разу стало відомо, що після суддівства в "Танцях з зірками", він став новим суддею проекту" Танці", де також суддями будуть Євген Кот і Тетяна Денисова. На своїй сторінці в Instagram Чмерковський поділився емоціями.
"Я щасливий знову повернутися в Україну і бути на цьому шоу в якості журі! Дуже цікаво подивитися на кращих професійних танцюристів України! ☝🏼
Вірю, що цей проект дасть танцюристам великий скаче вгору!! Нове шоу, новий формат, нові емоції!", - поділився враженнями Макс Чмерковський.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Клас", "А як же Яма?", "Виглядає там досить серйозно", "Будь ласка, бережіть себе у всьому, що відбувається!", "Браво Макс 👏надати таку честь танцюристам шоу в Україні".
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Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова відмовилася стати учасницею цього шоу. Танцівниця вирішила залишитися глядачем телешоу після того, як зважила всі "за" і проти.
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