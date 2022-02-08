Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский вернулся в Украину из США, чтобы принять участие в творческих проектах. На этот раз стало известно, что после судейства в "Танцях з зірками", он стал новым судьей проекта "Танцы", где также судьями будут Евгений Кот и Татьяна Денисова. На своей странице в Инстаграм Чмерковский поделился эмоциями.

"Я счастлив снова вернуться в Украину и быть на этом шоу в качестве жюри! Очень интересно посмотреть на лучших профессиональных танцоров Украины! ☝🏼



Верю, что этот проект даст танцорам большой скачет вверх!! Новое шоу, новый формат, новые эмоции!", — поделился впечатлениями Макс Чмерковский.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Класс", "А как же Яма?", "Выглядит там довольно серьезно", "Пожалуйста, берегите себя во всем, что происходит!", "Браво Макс 👏оказать такую честь танцорам Шоу в Украине".

Напомним, что Илона Гвоздева отказалась стать участницей этого шоу. Танцовщица решила остаться зрителем телешоу после того, как взвесила все "за" и против.

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