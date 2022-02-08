Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский вернулся в Украину из США, чтобы принять участие в творческих проектах. На этот раз стало известно, что после судейства в "Танцях з зірками", он стал новым судьей проекта "Танцы", где также судьями будут Евгений Кот и Татьяна Денисова. На своей странице в Инстаграм Чмерковский поделился эмоциями.
"Я счастлив снова вернуться в Украину и быть на этом шоу в качестве жюри! Очень интересно посмотреть на лучших профессиональных танцоров Украины! ☝🏼
Верю, что этот проект даст танцорам большой скачет вверх!! Новое шоу, новый формат, новые эмоции!", — поделился впечатлениями Макс Чмерковский.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Класс", "А как же Яма?", "Выглядит там довольно серьезно", "Пожалуйста, берегите себя во всем, что происходит!", "Браво Макс 👏оказать такую честь танцорам Шоу в Украине".
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Единственный сын Софии Ротару заставил украинцев глотать слюнки: "Вкусно жить"
Красотка-жена Комарова из "Мир наизнанку" показала, как выглядела в 17 лет: "Тогда я мечтала…"
Юная Жанна после расстрела в Днепре пришла в себя, видео: «Я даже не знала…»
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Напомним, что Илона Гвоздева отказалась стать участницей этого шоу. Танцовщица решила остаться зрителем телешоу после того, как взвесила все "за" и против.
Ранее сообщалось, "Танці. World of dance" с Чмерковским и Котом в жюри, кадры закулисья интригуют: "Выбираем лучших из лучших"
Politeka рассказывала, Чмерковский засветил, как проходят съемки нового шоу с Котом и Денисовой: "Ваша жена определенно..."
Также, Чмерковский и Кот попали в жюри нового танцевального проекта, раскрыты подробности: "Премьера состоится..."