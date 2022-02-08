Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram акторка Вікторія Булітко з "Дизель шоу" показала шанувальникам кадри з нового сезону комедії "Папаньки". Серіал про життя чотирьох родин, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки, полюбився багатьом глядачам і всі з нетерпінням чекали прем'єри четвертого сезону.

Помічниця одного з "папаньків" – Микити, яку грає Вікторія Булітко, за сценарієм палко в нього закохана. Так, Булітко показала смішну сцену сварки та навіть бійки з акторкою Ольгою Арутюнян, яка грає роль дружини того самого Микити.

"Поки всі зайняті гольфом та іншими проблемами, дівчатка влаштовують розбірки", - написали у сторіс.

Як бачимо, дружина Микити (Ольга Арутюнян) та його помічниця (Вікторія Булітко) сиділи за одним столом, а потім почали сваритися.

Словесна перепалка між жінками переросла у справжню бійку: вони кидалися їжею, а Булітко навіть облила суперницю шампанським.

Цей фрагмент серіалу опублікували також на сторінці "Дизель Студіо" в Instagram.

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