Як передає Politeka.net, артистка Вікторія Булітко радує публіку не тільки виступами в "Дизель шоу", а й кумедними відео, які показує на своїй сторінці в Instagram. Новий ролик особливо припав до душі користувачам мережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Вікторія Булітко у червоному халаті зобразила пародію на фокус зі зникненням.

"#Фокуси, які ми заслужили 😂 ...", - написала зірка "Дизель шоу".

Відео Вікторії Булітко активно коментують у мережі. Фолловери актриси навіть згадали про знаменитого американського ілюзіоніста і гіпнотизера Девіда Копперфільда.

"Люблю фокуси" « "Вікторія Копперфільд«," Шедеврально«, "Магія«,» Фігасе, як швидко«," це від Копперфільда трюк?", "Ілюзіоністи вже почали переживати, за свої робочі місця", "мабуть десь розпродаж почався«," як це було швидко! я трохи чаєм не подавився", - пишуть в коментарях.

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