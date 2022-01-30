Популярна актриса і гумористка з "Дизель шоу" Вікторія Булітко похвалилася неймовірним образом з червоною помадою і незвичайною зачіскою.

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко прославилася як актриса і гумористка в програмі "Дизель шоу". На своїй сторінці в Instagram артистка ділиться моментами з життя і показує, як проходять її зйомки в різних творчих проєктах. На цей раз Булітко поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах артистка з червоною помадою позує з квіткою в руці. Варто відзначити, що актрисі надає шарму її шикарна зачіска.

"Італія стукає у двері

Яка у тебе улюблена країна ?

Ну, крім України", - запитала у своїх шанувальників Вікторія Булітко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під нової публікації зірки "Дизель шоу": "Королева", "Дуже талановита і неймовірно красива", "Ви дуже красива дівчина", "Королева краси", "Красуня просто", "Красиві дуже фото, яскраві! Але, світло падає невдало-показана тонна гриму".

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