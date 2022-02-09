Як повідомляє Politeka.net, 17-річна дочка відомого композитора і продюсера Костянтина Меладзе Лія стала учасницею "Голосу країни". Дівчина не пустила батька в групу підтримки в закулісся шоу, і розповіла, що не хотіла цим привертати зайву увагу. А інтерв'ю Каті Осадчій юна співачка прокоментувала свої стосунки з новою дружиною зіркового батька співачкою Вірою Брежнєвою.

Осадча запитала у Лея, які у неї стосунки з новою дружиною батька і чи радила їй щось Віра Брежнєва перед виступом на сцені "Голосу країни". Треба сказати, що реакція дівчини, а точніше її вираз обличчя сказали все самі за себе.

"Ні. Взагалі", - коротко відповіла Лея і скорчила незадоволену гримасу.

Зазначимо, що раніше на презентації нового сезону "Голосу країни", Лея вже відповідала на подібні питання про Брежнєвої. Тоді вона сказала, що ніяк не спілкується з новою дружиною батька. А ось з самим Костянтином Меладзе з радістю підтримує спілкування.

Нагадаємо, Меладзе не прийшов на "Голос країни" підтримати дочку Лію: з'ясувалася справжня причина.

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