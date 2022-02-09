Співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), показала, як продюсеру з нею пощастило.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка (Потапа), з яким довгий час була в дуеті "Потап і Настя". Тепер пара зайнята сольними кар'єрами, Каменських взяла псевдонім NK, а Потап - ПТП. На нових кадрах в Instagram Настя показала, що приготувала для свого чоловіка.

На кадрах зірка показувала судочок, в якому лежав обід для Олексія. У ємності була гречка, червона риба і авокадо.

"Прекрасна дружина", - написала Настя.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли співачка радує чоловіка своєю куховаркою. Потапенко показував суп, який приготувала Настя, хвалячись господинею-дружиною.

"О, Боже, як вдома добре. Спасибі тобі, Настечка", - примовляв Олексій, хвалячись обідом.

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