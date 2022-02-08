Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила підколоти свого друга шоумена Сергія Притулу, який поділився з шанувальниками новою світлиною.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 40-річний український шоумен, телеведучий та громадський діяч Сергій Притула поділився новою світлиною. Телеведучий опублікував селфі на фоні літака "Мотор-Січ". Сергій Притула був у пальті без головного убору, а також непоголений, тому була сильно помітна його сивина на бороді та волоссі.

"Сивина з віком літака не пов‘язана!

Виключно з моїм;)))!", - пожартував Притула.

Нову світлину телеведучого вирішила прокоментувати його колега по шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк.

"Блін треба тебе навчити фоткатися🙌", - підколола Притулу Леся.

Шоумен не став мовчати та іронічно відповів телеведучій.

"Давай! А я тебе навчу сивіти;)))!", - написав Сергій.

Шанувальники також прокоментували селфі Притули: "Браво, Сергій👏не вродою єдиною вимірюється все у цьому світі", "Кращий з кращих", "Гарний всякий і всюди 😁", "Сивина ознака мудрості...".

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