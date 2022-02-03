Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Зірка з далекого 83-го року радує своїми талантами на сцені театру і в кіно. Не зменшує обертів актриса і зараз, продовжуючи активно зйомки. Не забуває Сумський і про Instagram, де цього разу показала, як ходила на нове шоу "Ігри талантів" з ведучим Дзідзьо, де братимуть участь Сергій Притула і Тіна Кароль.

На відео Ольга спочатку показала студію, а після цього себе з учасником, який працює пожежником.

"І ось наша пара. Іван. І у нас Класні конкуренти. Це, до речі, Юлія Саніна. Ну, а Іван у нас, друзі, пожежний. Ось така ось почесна Професія. Тому вперед до перемоги", - сказала Ольга.

Після цього Сумський показала тільки себе, демонструючи образ для шоу. Зірка була в рожевому піджаку і вражала виглядом.

Нагадаємо, Юрій Горбунов, опинившись в одній гримерці з Сумською і Ребрик, здивував безглуздим виглядом

Також Politeka повідомляла, що Сумська, показавши себе крупним планом без макіяжу, розкрила, куди рвонула з Києва

А ще Politeka писала, що Сумська показала Кароль в дуже нескромному вбранні і висловила, що думає



