Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Зірка з далекого 83-го року радує своїми талантами на сцені театру і в кіно. Не зменшує обертів актриса і зараз, продовжуючи активно зйомки. Не забуває Сумський і про Instagram, де цього разу показала, як ходила на нове шоу "Ігри талантів" з ведучим Дзідзьо, де братимуть участь Сергій Притула і Тіна Кароль.
На відео Ольга спочатку показала студію, а після цього себе з учасником, який працює пожежником.
"І ось наша пара. Іван. І у нас Класні конкуренти. Це, до речі, Юлія Саніна. Ну, а Іван у нас, друзі, пожежний. Ось така ось почесна Професія. Тому вперед до перемоги", - сказала Ольга.
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Після цього Сумський показала тільки себе, демонструючи образ для шоу. Зірка була в рожевому піджаку і вражала виглядом.
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