Українська співачка Анастасія Приходько і телеведучий Сергій Притула взяли участь у зйомках нового шоу "Ігри талантів", пише Politeka.net.
У мережі опублікували відео того, як артистці доводилося нелегко поруч з шоуменом. (Щоб подивитися, доскроллльте до кінця сторінки) Обидва дивилися один одному в очі й намагалися зробити серйозний вигляд, але Анастасія Приходько не могла стримати сміху. Телеведучий в кінці обійняв співачку.
"Коли попросили бути серйозним, але ти не можеш стримати сміх ♪
Скоро зіркові гості Сергій Притула й Анастасія Приходько спробують вгадати суперздатність виконавців шоу "Ігри талантів" на каналі "Україна". Робіть свої ставки, хто з них приведе свою команду до перемоги?",- написали автори поста.
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"Обожнюю їх обох! Принципові, розумні, освічені, веселі, креативні, Сучасні! Найкращі!!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Такі милі❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, суть нового проекту за допомогою логіки та інтуїції допомогти глядачам вгадати, якими талантами володіють 12 незнайомців.
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