Телеведучий Сергій Притула, який був суддею "Україна має талант", вирішив спробувати свої сили на шуо "ігри талантів", яке веде Дзідзьо.

Як пише Politeka.net, Сергій Притула є успішним українським телеведучим. Зірку минулого року запросили судити проект"Україна має талант". А тепер стало відомо, що Сергія запросили в якості зіркового гостя на шоу" Гра талантів " з Дзідзьо.

"Тримайтеся міцніше, адже одним із зіркових учасників став Сергій Притула! Вже готуємося до його фірмових приколяскам.

"Зізнаюся, грати непросто-підказки не завжди відповідають баченню, до того ж, на тобі лежить відповідальність за учасника», - поділився Сергій", було написано в пості і додана фотографія Сергія.

Також на сторінці було заявлено, що проти Притули буде грати Анастасія Приходько.

"Розкриваємо ім'я зіркової учасниці, яка гратиме проти Сергія Притули.

Анастасія Приходько приєднається до одного з учасників і допоможе йому виграти 150 000 гривень

"Я вперше беру участь у шоу такого формату! Я є справжнім гравцем-обожнюю всілякі ігри, азарт, активність! Тому зроблю все, щоб наша команда перемогла!» - розповіла Анастасія.

Нагадаємо, "Ігри талантів" з ведучим Dzidzio, з'явилися перші кадри зі зйомок

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