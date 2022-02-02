Як пише Politeka.net, Сергій Притула є успішним українським телеведучим. Зірку минулого року запросили судити проект"Україна має талант". А тепер стало відомо, що Сергія запросили в якості зіркового гостя на шоу" Гра талантів " з Дзідзьо.
"Тримайтеся міцніше, адже одним із зіркових учасників став Сергій Притула! Вже готуємося до його фірмових приколяскам.
"Зізнаюся, грати непросто-підказки не завжди відповідають баченню, до того ж, на тобі лежить відповідальність за учасника», - поділився Сергій", було написано в пості і додана фотографія Сергія.
Також на сторінці було заявлено, що проти Притули буде грати Анастасія Приходько.
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"Розкриваємо ім'я зіркової учасниці, яка гратиме проти Сергія Притули.
Анастасія Приходько приєднається до одного з учасників і допоможе йому виграти 150 000 гривень
"Я вперше беру участь у шоу такого формату! Я є справжнім гравцем-обожнюю всілякі ігри, азарт, активність! Тому зроблю все, щоб наша команда перемогла!» - розповіла Анастасія.
Нагадаємо, "Ігри талантів" з ведучим Dzidzio, з'явилися перші кадри зі зйомок
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