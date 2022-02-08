Як передає Politeka.net, Алекс Топольський став головним героєм 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк".

Як відомо, нещодавно нарешті закінчилися зйомки проекту, і на своїй сторінці в Instagram Топольський вирішив зробити чуттєве зізнання про місто, в якому народився - Львів. Там він згадав пам'ятні моменти та заговорив про них.

"Місто, в якому я народився. Незвичайне місто, такі називають - атмосферними... Це прості моменти, але вони дуже рідні. Я ними дорожу. Вони завжди залишаться в моїй пам'яті. Місто, в якому я народився", - поділився Алекс Топольський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Обожнюю Львів! А особливо взимку в різдвяні свята. Атмосфера там просто приголомшлива!", "Приголомшливе місто)

Дуже хотілося б в ньому жити❤️ була у Львові проїздом, але він назавжди в моєму серці", "Як добре", "Шкода, що рідко буваємо у Львові!А ще для мене було здивуванням, що стелі у квартирах дуже високі)".

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