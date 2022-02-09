Як пише Politeka.net, Анна Неплях - популярна українська модель, яка стала "Міс Україна Всесвіт". Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Ганна була в прозорому костюмі і танцювала на паркеті, вражаючи сміливими рухами.
Фанати, включаючи Андрія Задворного, переможця "Холостячки" зі Златой Огневич, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Нічого собі", "так давно хочу на танці, але у мене Грація картоплі, мене тренер розгинати тільки місяці 2 буде", " Де купити такий же комбез?", "Хтось шукає нового спонсора? Ех, ось 21-е століття", " називається-в активному пошуку. Чому * * * * - це розвиток жіночності?", "О май гад, поділіться, звідки такий костюм".
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