Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна нещодавно стала новою ведучою Національного відбору на Євробачення-2022. Також з нею буде Тимур Мірошниченко (вестиме Нацвідбір за лаштунками). На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася новими сторіз, де приміряє різні сукні для виходу на сцену. Однак, вона сказала, що рішення залишиться за продюсерами.
"Практично весь цей тиждень пройде під знаком національного відбору на "Євробачення-2022". Ідеально почати її з примірки сукні для ефіру", - поділилася Маша Єфросиніна.
"Ми з дівчатками підібрали чотири варіанти, але приймати рішення будуть продюсери. Давайте подивимося, чи співпаде воно з Моїм і вашим. Шліть реакції на фаворити", - попросила Єфросиніна.
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