Мішель Андраде багато подорожує частково від того, що вже кілька років веде популярне тревел-шоу, передає Politeka.net. Співачка цього разу похвалилася красивою зимовою погодою зі снігом.
Артистка опублікувала відео Instagram і Тік Тік. На кадрах співачка не приховувала посмішку, прогулюючись по хрусткому снігу.
"Така зима мені подобається! Продовжую😅 А ви чому віддаєте перевагу: зимі чи літу? ❄️/☀️", - написала артистка.
За 20 хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.
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"Мені подобається літо😍 фото вогонь 🔥", " Ой, милашка яка!", "Літо, звичайно) але така зима, так! Красива 🔥", " Красуня! Ніжна така❤️", " де така зима у тебе ?) ", "Рука не болить на холоді?", "Я все життя люблю літо","Прикольна милашка)", - написали користувачі Мережі.
А на кадрах в Тік Ток зірка влаштувала пробіжку.
"Ділюся з вами красою😍", - написала Мішель Андраде.
"Навколо красиво і ти з красивою посмішкою!! Все біле і ти)", " вауу дуже красиво😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.
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