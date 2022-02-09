Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде устроила прогулку по заснеженной улице, не скрывая своей радости.

Мишель Андраде много путешествует отчасти от того, что уже несколько лет ведет популярное тревел-шоу, передает Politeka.net. Певица в этот раз похвасталась красивой зимней погодой со снегом.

Артистка опубликовала видео Инстаграм и Тик Ток. На кадрах певица не скрывала улыбку, прогуливаясь по хрустящему снегу.

"Такая зима мне нравится! Продлеваю😅 А вы что предпочитаете: зиму или лето? ❄️/☀️", - написала артистка.

За 20 минут публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.

"Мне нравится лето😍 фото огонь 🔥", "Ой, милашка какая!", "Лето, конечно) но такая зима, да! Красивая 🔥", "Красотка! Нежная такая❤️", "Где такая зима у тебя ?)", "Рука не болит на холоде?", "Я всю жизнь люблю лето", "Прикольная милашка)", - написали пользователи Сети.

А на кадрах в Тик Ток звезда устроила пробежку.

"Делюсь с вами красотой😍", - написала Мишель Андраде.

"Вокруг красиво и ты с красивой улыбкой!! Все белое и ты)", "вауу очень красиво😍😍😍", - написали пользователи Сети.

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