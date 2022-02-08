Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Вікторія Смеюха, яка разом зі Славою Камінською 15 років працювала в групі "НеАнгели", а тепер почала сольну кар'єру, розповіла про зраду коханого. Фрагмент цього інтерв'ю у своєму Instagram опублікував ведучий Слава Дьомін.
У ролику Дьомін, який раніше брав інтерв'ю у Вікторії, запитав у неї про зраду коханої людини. Виявилося, що співачка була у відносинах і навіть мова йшла про весілля, однак, бойфренд зрадив їй з її ж фанаткою.
"З соцмереж. Як це сталося. Я була на гастролях тоді. Я побачила, що прислали мені якесь фото. І так і запитали: "Це не ваш?". Так, я думаю, що це дівчина, з якою він змінив", - розповіла Смеюха.
Ведучий Слава Дьомін припустив, що можливо фанатка це зробила спеціально, на що Вика зазначила, що у неї такі думки теж були.
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