Як передає Politeka.net, Даша Квіткова стала переможницею шоу "Холостяк", де головним героєм став Микита Добринін. Як відомо, нещодавно вони повернулися з райського відпочинку на Сейшельських островах. Хоч сім'я вже в Україні, однак, Даша Квіткова все ще ділиться неймовірними фото. На своїй сторінці в Instagram дружина Добриніна показала незвичайний кадр, де п'є кокосовий сік з горіха.

"Ви ж не проти ще подивитися кілька кадрів з нашої подорожі?", — запитала Даша Квіткова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Фото бездоганне", "Красуня", "Вау", "Райська насолода", "Тепер це фото можна брати на рекламу Баунті", "Красива фотографія", "Купальник супер, такий ніжний і спокусливий!!!!Дуже подобається!", "Мрію теж полетіти на відпочинок", "Вогняна", "Дуже красиве фото", "Даша, ти просто красуня", "Просто ти неймовірна красуня".

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