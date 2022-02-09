Телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Таїланді, показала, як проводить час на курорті.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча. зірка зараз на відпочинку в Таїланді, звідки поділилася ефектними знімками в своєму Instagram.

На кадрах Леся була в "золотому" купальнику. Зірка опублікувала кілька фото, вражаючи виглядом.

"Боже, а що це блищить на Пхукеті? Це я! Я-золото", - написала Леся.

Фанати, включаючи Ірину Монатік і Наталію Денисенко, поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Господи, ну яка ж ти красуня", " найкрасивіші ноги України.) Кожен раз дивуюся-як вони такі ІІІ довгі??)) ", "Наше Хмельницьке золото, вищої проби!!!", "Дуже скромна Леся Іванівна"," що це за модель така, просто гармата, ракета"," який готель, прийду в гості, Леся ви супер"," не вистачає мужика з пивасом на задньому плані","Леся, так тримати".

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