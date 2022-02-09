Телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Таиланде, показала, как проводит время на курорте.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая. звезда сейчас на отдыхе в Таиланде, откуда поделилась эффектными снимками в своем Инстаграм.

На кадрах Леся была в "золотом" купальнике. Звезда опубликовала несколько фото, впечатляя видом.

"Боже, а что это блестит на Пхукете? Это я! Я – золото", - написала Леся.

Фанаты, включая Ирину Монатик и Наталью Денисенко, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Господи, ну какая же ты красотка", "Самые красивые ноги Украины.) Каждый раз удивляюсь - как они такие иии длинные??))", "Наше Хмельницкое золото, высшей пробы!!!", "Очень скромная Леся Ивановна", "Что это за модель такая, просто пушка, ракета", "Какой отель, прийду в гости, Леся вы супер", "Не хватает мужика с пивасом на заднем плане", "Леся, так держать".

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