Відома співачка Алла Пугачова зізналася чи останній шлюб у неї з сьогоднішнім чоловіком, Максимом Галкіним, який також дав свій коментар.

Алла Пугачова і Максим Галкін познайомилися у 2001 році, а через десять років одружилися, пише Politeka.net. За спогадом композитора Любаші, співаки закохалися один в одного під час запису хіта "Будь или не будь".

Пара довго приховувала свої стосунки ще й тому, що на той момент примадонна була одружена з Філіпом Кіркоровим, з яким вона розлучилася у 2005 році.

Примітно, що у Алли Пугачової за все життя було п'ять офіційних шлюбів, також співачка крутила безліч романів. Через велелюбність артистки ходить маса жартів, і досі деякі журналісти запитують її, чи останній у неї шлюб з Максимом Галкіним. Як, наприклад, на відео, оприлюдненому в одній з фан-груп.

"Звичайно", - відповіла, посміхаючись, Алла Пугачова.

"Я, сподіваюся, у мене теж", - прокоментував Максим Галкін.

"Та яка вам справа, взагалі?", "Ну і питання задають... Жінці літній які нові шлюби?!", "А народишко у нас без умишка😂😂😂", "Дурне питання .....Бажаю довгих років життя і щастя сім'ї !!!!❤ ️ ", "Алла сама приколістка і так само відповідає на прикольні питання! Це в її стилі! Молодець!!! 👍 👍 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова збовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна

Як повідомляла Politeka, івідома співачка хлестко пройшлася по Аллі Пугачовій

Також Politeka писала, що Пугачова в прозорій сукні викликала фурор своїм виступом в караоке