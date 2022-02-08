Алла Пугачова і Максим Галкін познайомилися у 2001 році, а через десять років одружилися, пише Politeka.net. За спогадом композитора Любаші, співаки закохалися один в одного під час запису хіта "Будь или не будь".
Пара довго приховувала свої стосунки ще й тому, що на той момент примадонна була одружена з Філіпом Кіркоровим, з яким вона розлучилася у 2005 році.
Примітно, що у Алли Пугачової за все життя було п'ять офіційних шлюбів, також співачка крутила безліч романів. Через велелюбність артистки ходить маса жартів, і досі деякі журналісти запитують її, чи останній у неї шлюб з Максимом Галкіним. Як, наприклад, на відео, оприлюдненому в одній з фан-груп.
"Звичайно", - відповіла, посміхаючись, Алла Пугачова.
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"Я, сподіваюся, у мене теж", - прокоментував Максим Галкін.
"Та яка вам справа, взагалі?", "Ну і питання задають... Жінці літній які нові шлюби?!", "А народишко у нас без умишка😂😂😂", "Дурне питання .....Бажаю довгих років життя і щастя сім'ї !!!!❤ ️ ", "Алла сама приколістка і так само відповідає на прикольні питання! Це в її стилі! Молодець!!! 👍 👍 ",- написали користувачі Мережі.
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