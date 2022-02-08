Як пише Politeka.net, Ірина Горова була одружена з Олексієм Потапенком 15 років. Потап виховав не тільки прийомну дочку Наташу, але і у пари народився спільний син Андрій. Після розлучення Олексій зберіг теплі стосунки з дітьми і колишньою дружиною, з якою і зараз управляє продюсерським центром, який займається Надей Дорофєєвої, Мішель Андраде та іншими зірками. Горова крім продюсерства займається блогерством і цього разу вирішила показати, за яким заняттям підловила Наташу, поділившись сторісами в Instagram.

На кадрах дочка полізла в тумбочку, де дістала печиво і з'їла. Як можна зрозуміти, було 2.19 ночі.

"Наташа, куди ти полізла. Наташа",- говорила Ірина.

Дочка після того, як скоїла "злочин", в танці почала йти, але спіткнулася і впала, після чого мама засміялася.

"Кінцівка... А печиво було для відео, як ви зрозуміли", - написала Наташа на сторіс.

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