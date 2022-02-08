Як передає Politeka.net, головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. На своїй сторінці в Instagram він часто ділиться новими рецептами і розповідає про своє життя. На цей раз Хіменес-Браво поділився своїми думками на рахунок гастро-трендів цього року.
"ТОП 3 ГАСТРО-ТРЕНДА В 2022 РОЦІ
Нечасто розповідаю свої ідеї і думки, які напрямки будуть в тренді в тій чи іншій галузі. Спостерігав останній рік за харчовими звичками людей і, звичайно, своїми-є що розповісти 😉
🛵 ДОСТАВКА ЇЖІ АБО ДОМАШНІЙ ШЕФ
Те, що стало невід'ємною частиною нашого життя — бажання іноді не готувати, але отримати блюдо ресторанного рівня без зайвих проблем.
Пандемія лише посилила це бажання, тому в Києві з'явилося так багато доставок, які змагаються між собою функціональністю додатків, клієнт сервісом, кухнею і вибором їжі.
А ще виріс сильний попит на домашнього шефа, який приїде до вас, наготує на тиждень або створить щось абсолютно персоналізоване під особливий вечір.
📖 КОРОТКІ МЕНЮ СТАНУТЬ ЩЕ КОРОТШИМИ
Локдаун, закриті кордони, постійні обмеження — створюють проблему з поставками. Відповідно, ціна на імпорт зростає.
Все більше ресторатори вибирають локальні та сезонні продукти для ресторанів і спеціального меню.
Тому зараз багато скоротили свої меню, сфокусувалися на найсмачніших позиціях, на локальних і сезонних продуктах. Так продажі ефективніше, очі не губляться у виборі, а відходи і витрати мінімізовані.
Витрачаємо менше на перевезення і виробництва — живемо в чистому світі, їмо корисну їжу за адекватні гроші.
Колаборації
Як і в 2021 році, шефи, Ресторани, стилі та страви будуть об'єднуватися, свіжі погляди на старі речі також потрібні.
Кожен кухар зможе поділитися своїм досвідом і напрацюваннями просто тому, що живе спілкування зараз теж в моді. Ми явно скучили один по одному. Після довгого періоду "виживання" так хочеться просто творити з однодумцями. Так, @olga_martynovska @yaroslavskyi_vova?)
Хоча, звичайно, найкрутіші колаборації виходять на стику несумісного: спорт і висока мода, банк і гучний репер, шеф і завод електрокарів.
Саме гнучкість допоможе прожити цей рік успішно, повірте мені ☺
Як ви думаєте, що я пропустив?)"
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією шеф-кухаря: "презентація мені не подобається, в чорний!", "Ектор, спасибі".
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