Эктор Хименес-Браво на "Мастер Шеф" проявил свою принципиальность и характер на шоу, рассердив и развеселив участников одновременно.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" опубликовали фрагмент одного из выпусков "Битвы сезонов". В ролике можно увидеть недовольного судью Эктора Хименеса-Браво, который отказался принимать блюда у всех трех команд из-за неудавшейся "зеленой пыли" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, свои творения Эктору представили три команду участников, блюда у них были разные, но, очевидно, с одной одинаковой деталью – "зеленой пылью" из петрушки или другой зеленью. Однако, строгий и принципиальный судья не увидел в тарелках то, что искал, так что не принял ни одно из блюд трех команд участников.

"Я прошу прощения, но это не пыль, это просто какие-то кусочки петрушки, поджаренной во фритюре. Поэтому блюдо я не принимаю", - заявил Хименес-Браво после осмотра творения первой команды. Похожая история повторилась и с другими командами, ведь никто не показал Эктору настоящую "зеленую пыль".

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