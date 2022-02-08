Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Джамала, яка стала суддею фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022", поділилася з фанатами планами на лютий і початок березня. У своєму профілі в Instagram співачка опублікувала яскраві фото свого чергового експерименту із зовнішністю і розписала свої плани.

На нових знімках Джамала позує в короткому блискучому платті хитромудрого фасону, яке робить плечі візуально ширше і підкреслює стрункі ніжки. Її волосся тут зовсім інші - вони заплетені в екзотичні довгі коси, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Джамала розповіла про свої плани: "Написала невеликий гайд для себе і для вас в найближчий місяць. 11.02-особлива прем'єра триб'юту пісні Кузьми "Хай буде так, як хочеш ти". Абсолютно справжня і понад крута історія, як і її автор. 12.02-Нацвідбір Євробачення! Точно знаю, що нудьгувати нам не доведеться, так що Побачимося в ефірі @suspilne.eurovision. 14.02-Львів! Буде концерт про кохання для коханих. Щаслива в День всіх закоханих робити те, що люблю найбільше — співати для вас (посилання на квитки в шапці профілю)". Також вона додала дати інших прем'єр і анонсувала великий концерт у Києві до 8 березня.

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