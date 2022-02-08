Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала, которая стала судьей финала Нацотбора на "Евровидение-2022", поделилась с фанатами планами на февраль и начало марта. В своем профиле в Instagram певица опубликовала яркие фото своего очередного эксперимента с внешностью и расписала свои планы.

На новых снимках Джамала позирует в коротком блестящем платье замысловатого фасона, которое делает плечи визуально шире и подчеркивает стройные ножки. Ее волосы здесь совершенно другие – они заплетены в экзотические длинные косы, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Джамала рассказала о своих планах: "Написала небольшой гайд для себя и для вас в ближайший месяц. 11.02 – особая премьера трибьюта песни Кузьмы "Да будет так, как хочешь ты". Совершенно подлинная и сверх крутая история, как и ее автор. 12.02 – Нацотбор Евровидение! Точно знаю, что скучать нам не придется, так что увидимся в эфире @suspilne.eurovision. 14.02 – Львов! Будет концерт о любви для любимых. Счастлива в День всех влюбленных делать то, что люблю больше всего — петь для вас (ссылка на билеты в шапке профиля)". Также она добавила даты других премьер и анонсировала большой концерт в Киеве к 8 марта.

Напомним, Джамала в розовом купальнике похвасталась роскошным отдыхом: "Это уже мое третье...".

Как сообщала Politeka, Джамала попала в жюри Нацотбора на Евровидение-2022 и рассказала, за кого будет болеть: "Я всегда за...".

Также Politeka писала, что Джамала изменила внешность и рассказала, что еще приготовила для украинцев: "Самые смелые движения...".