Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Оля Полякова, яка стала зірковим тренером вокального проекту "Голос країни", вразила своєю поведінкою в одному з ефірів. Фрагмент цього шоу опублікували на сторінці проекту в Instagram.

У ролику можна побачити, то одні з учасників на сліпих прослуховуваннях виконав пісню групи Rammstein. Це не на жарт завело Олю Полякову, вона вибралася прямо на своє тренерське крісло і почала несамовито танцювати, а потім навіть натиснула свою кнопку ногою і розгорнулася до Виконавця. Виглядало це досить ефектно і несподівано.

У підписі до публікації йдеться: "А під який трек ви готові танцювати, відриватися і запалювати з ранку до ночі? Залишай назву пісні в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати відео з Олею Поляковою, і поки одні відповідали на питання, Інші обговорювали поведінку артистки.

Нагадаємо, Полякова після "Голосу країни" рвонула з України: без макіяжу і в одному рушнику.

Як повідомляла Politeka, Полякова показала, як змінилася перед зйомками: "О боже, це ж...".

Також Politeka писала, що Горбунов здивував витівкою з Поляковою прямо перед Осадчою: "Ох вже ці шалені пальчики".