Певица Оля Полякова, судья проекта "Голос країни", показала, как наслаждается отдыхом после съемок шоу, поделившись кадрами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной украинской певицей, которая стала звездным детективом шоу "Маска". А недавно звезду пригласили вместо Тины Кароль быть тренером проекта "Голос країни", где другие кресла заняли Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Звезды каждое воскресенье слушают талантливых украинцев и выбирают лучших к себе в команды. После съемок очередного выпуска Оля решила отправится на отдых, показав, как проводит время в Инстаграм.

На новых кадрах Оля появилась в одном полотенце. Звезда лежала и показывала свою внешность без макияжа. После этого певица показала пляж, возле которого она находилась.

А на еще одном сторис Оле удалось заснять обезьяну, которая сидела на экзотическом дереве.

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