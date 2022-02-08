Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной украинской певицей, которая стала звездным детективом шоу "Маска". А недавно звезду пригласили вместо Тины Кароль быть тренером проекта "Голос країни", где другие кресла заняли Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Звезды каждое воскресенье слушают талантливых украинцев и выбирают лучших к себе в команды. После съемок очередного выпуска Оля решила отправится на отдых, показав, как проводит время в Инстаграм.
На новых кадрах Оля появилась в одном полотенце. Звезда лежала и показывала свою внешность без макияжа. После этого певица показала пляж, возле которого она находилась.
А на еще одном сторис Оле удалось заснять обезьяну, которая сидела на экзотическом дереве.
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Напомним, 16-летняя дочь Оли Поляковой без стеснения показала фигуру в крошечном купальнике
А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой в купальнике показала, что унаследовала от звездной мамы
Также Politeka сообщала, что Полякова усовершенствовала свою внешность и сама удивилась результату